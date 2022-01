Tentato stupro nel casertano ai danni di due ragazze: si indaga Movida violenta nella zona dei baretti

Le forze dell'ordine stanno indagando su un presunto tentativo di stupro che avrebbe riguardano una ragazza ed una sua amica inseguite da un branco. I fatti si sarebbero verificati ad Aversa nel cuore della movida, sabato scorso.

Le due donne hanno trovato riparo in lacrime all'interno di un'attività commerciale e confessato tutto alla titolare. Stavano trascorrendo tranquillamente la serata lungo la strada dei baretti, quando improvvisamente sarebbero state avvicinate e infastidite da alcuni coetanei in preda ai fumi dell'alcol. Un episodio preoccupante, l'ennesimo in questa zona, sul quale ora stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti.