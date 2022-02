Minore bullizzato e pestato davanti alla scuola: si indaga Una brutta storia di violenza sulla quale sta facendo piena la procura di Santa Maria Capua Vetere

Lo avrebbero prima filmato e deriso e poi non contenti, schiaffeggiato e pestato fuori dalla scuola fino a procurargli fratture alle costole. Una brutta e squallida storia di bullismo, quella che si è consumata nel casertano e sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine dopo la denuncia presentata dai genitori del minore in procura. Vicenda delicata seguita dall'avvocato Nicola Musone, il quale ha chiesto alla procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere di fare piena luce su quanto accaduto. Sarebbero almeno tre i coetanei del ragazzo che lo avrebbero bullizzato fino ad arrivare poi all'aggressione fisica a tal ponto da finire in ospedale.