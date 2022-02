Ancora tre decessi nel casertano: la provincia campana più colpita dal Covid Le ultime vittime a Capua, Castel Volturno e San Prisco

Il Covid continua ad uccidere nel casertano. Sono tre gli ultimi decessi certificato dall'Asl. Si tratta di pazienti residenti a Capua, Castel Volturno e San Prisco che non ce l'hanno fatta in ospedale a sconfiggere la malattia. Calano in contagi. L'ultimo bollettino ne riporta 1298 su 10486 tamponi processati. 1664 sono invece i nuovi guariti. Attuali positivi 27341.

Gli ultimi casi positivi: Alife 8, Alvignano 8, Arienzo 9, Aversa 89, Baia e Latina 3, Bellona 9, Caianello 5, Caiazzo 11, Calvi Risorta 15, Camigliano, Cancello ed Arnone 2, Capodrise 4, Capua 15 Carinaro 10, Carinola 15, Casagiove 10, Casal di Principe 37, Casaluce 5, Casapesenna 13, Casapulla 11, Caserta 121, Castel Campagnano 4, Castel di Sasso, Castel Morrone 5, Castel Volturno 35, Castello del Matese, Cellole 12, Cervino 3, Cesa 10, Ciorlano, Conca della Campania, Curti 3, Dragoni 5, Falciano del Massico 3, Formicola, Francolise 4, Frignano 11, Gallo Matese, Galluccio 8, Gioia Sannitica 3, Grazzanise 11, Gricignano di Aversa 24, Letino 2, Lusciano 26, Macerata Campania 15, Maddaloni 68, Marcianise 61, Marzano Appio, Mignano Monte lungo, Mondragone 41, Orta di Atella 29, Parete 24, Pastorano 5, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese 11, Pietramelara 4, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 17, Pontelatone 4, Portico di Caserta 7, Prata Sannita, Recale 7, Riardo, Rocca d'Evandro 4, Roccamonfina 9, Roccaromana 2, Rocchetta e Croce, Ruviano 3, San Cipriano d'Aversa 14, San Felice a Cancello 20, San Gregorio Matese 2, San Marcellino 31, San Marco Evangelista 11, San Nicola la Strada 26, San Potito Sannitico 6, San Prisco 18, San Tammaro 8, Santa Maria a Vico 22, Santa Maria Capua Vetere 44, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Arpino 22, Sessa Aurunca 22, Sparanise 14, Succivo 7, Teano 9, Teverola 26, Trentola Ducenta 34, Vairano Patenora 6, Valle di Maddaloni 2, Villa di Briano 17, Villa Literno 16, Vitulazio 13.