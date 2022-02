La scuola degli orrori di Casapulla e lo sconcerto dei genitori Bambini vittime di maltrattamenti dalle stesse maestre che predicavano contro violenza e bullismo.

Sono ancora frastornati e increduli, in preda alla rabbia e allo sconcerto i genitori dei piccoli alunni della scuola paritaria di Casapulla dopo i carabinieri hanno portato alla luce una incredibile storia di maltrattamenti che mai nessuno si sarebbe minimamente immaginato. Uno scenario a dir poco inquietante. Tre le maestre arrestate con l'accusa di maltrattamenti. Inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Bambini che venivano puniti e messi faccia al muro in un angolo, con le mani in testa e scaraventati dalle brandine da quelle stesse maestre che predicavano a scuola contro la violenza e il bullismo. "Siamo sconvolti, ma lo è tutta la nostra comunità - ha detto il sindaco Renzo Lillo - l’amministrazione comunale è vicina agli alunni coinvolti in questa triste vicenda e alle loro famiglie. Ci auguriamo che si possa fare presto piena luce su questa vicenda." Famiglie addolorate dopo l'accaduto che ora preferiscono il silenzio. In campo anche assistenti sociali e psicologi a sostegno delle piccole vittime di questa assurda vicenda, l'ennesima portata alla luce grazie alle telecamere, dalle forze dell'ordine in Campania.