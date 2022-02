Caserta nella giornata del malato prega per le tante vite stroncate dal Covid Sei le vittime nelle ultime ore in provincia

E' giorno dedicato al malato e Caserta, tra le province più colpite dalla pandemia in termini di vite umane spezzate in questi due anni dolorosissimi non dimentica le sue vittime. Se ne contano ben 1529. Un pensiero particolare in questa giornata è stato rivolto dai sacerdoti in ogni chiesa. E proprio mentre la provincia deve fare i conti con altre sei vittime, rispettivamente a Casal di Principe, Castel Volturno, Gricignano d’Aversa, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Teverola. Sul fronte contagi, sono 1118 gli ultimi registrati nel bollettino Asl su 8621 tamponi processati. Totale positivi attuali 21867.