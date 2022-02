Calano i positivi ma si muore ancora di Covid nel casertano Cinque i decessi nelle ultime ore

Calano i contagi ma non le vittime in provincia di Caserta. Se ne contano altre cinque nelle ultime ore, rispettivamente a pazienti residenti ad Aversa, Carinola, Caserta e Marcianise. 472 soni invece i casi positivi su 3707 tamponi processati. Buone notizie anche sul fronte guariti, 747 pazienti per un totale complessivo di 20030.

Questi i nuovi positivi nel consueto aggiornamento dell'Asl: Alife (6), Alvignano (8), Aversa (29), Baia e Latina (2), Bellona, Caiazzo (6), Calvi Risorta (7), Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise (2), Capua (11), Carinaro (4), Carinola (2), Casagiove (8), Casal di Principe (14), Casaluce (7), Casapesenna (3), Casapulla (3), Caserta (35), Castel di Sasso (2), Castel Morrone, Castel Volturno (4), Cellole (5), Cervino (3), Cesa (9), Curti (2), Dragoni (3), Formicola (2), Frignano (5), Gioia Sannitica (2), Grazzanise, Gricignano d'Aversa (15), Lusciano (20), Macerata Campania (3), Maddaloni (16), Marcianise (18), Mondragone (5), Orta di Atella (11), Parete (8), Pastorano, Piedimonte Matese (3), Pietramelara (3), Pietravairano, Pontelatone (2), Portico di Caserta, Pratella (4), Presenzano, Recale (8), Roccaromana, San Cipriano d'Aversa (8), San Felice a Cancello (12), San Marcellino (5), San Marco Evangelista (6), San Nicola la Strada (18), San Potito Sannitico, San Prisco (4), San Tammaro (2), Santa Maria a Vico (10), Santa Maria Capua Vetere (17), Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Arpino (7), Sessa Aurunca (3), Sparanise (5), Succivo (9), Teano (6), Teverola (13), Trentola Ducenta (26), Vairano Patenora (3), Villa di Briano (4), Villa Literno (6), Vitulazio (3).