Blitz della polizia in un'abitazione: sequestrata cocaina e 30mila euro Le manette sono scattate ai polsi di 30enne casertano

Lo hanno trovato in possesso di cocaina già confezionata, pronta per essere spacciata e denaro, oltre 30 mila euro in contanti. Il blitz della polizia all'alba, in provincia di Caserta. Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne.

L'uomo dovrà risposndere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A condurre l'operazione sono stati gli uomini della squadra mobile, insieme ai colleghi del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere.

Ad insospettire gli inquirenti, il via vai di persone verso l'abitazione del 30enne. Da qui la perquisizione che poratato alla scoperta in una intercapedine ricavata all’interno della cappa di aspirazione della cucina, di una busta in plastica contenente cocaina dal peso di circa 60 grammi, oltre ad attrezzi per il confezionamento e denaro. L'arrestato è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.