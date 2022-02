Aumento di positivi e decessi nel casertano: situazione di nuovo preoccupante Appello dei sindaci alla prudenza durante il periodo di carnevale

Dieci decessi nelle ultime ore in provincia di Caserta a causa della pandemia. Le vittime a Castel Campagnano, Castel Volturno, Mondragone, Pratella e Santa Maria Capua Vetere. 1302 gli ultimi contagi certificati dall'Asl su 9087 tamponi processati. Tasso di incidenza che si attesta al 4,33%. Sul fronte guariti, se ne contano 2942. I totali sono 18.385. La preoccupazione dopo la festa di San Valentino resta il carnevale. Dai sindaci parte un nuovo appello ai gestori dei locali e soprattutto ai giovani ad evitare rilassamento e scene di assembramenti. Il Covid è ancora presente e ogni atto irresponsabile potrebbe far precipitare nuovamente la situazione. Le forze dell'ordine hanno già messo in atto un piano di controlli mirati e incisivi su tutto il territorio.