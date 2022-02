Viola i domiciliari e perseguita una donna: arrestato e condotto in carcere In manette un uomo di 28 anni a Caserta

Ha continuato a perseguitare una donna nonostante le prescrizioni del giudice e per questo motivo dagli arresti domiciliari è finito ora in carcere. Ad eseguire la misura è stata la polizia di Caserta su ordine dell’autorità giudiziaria. A seguito di attività investigativa, personale specializzato della sezione reati contro le persone e fasce deboli della squadra mobile ha arrestato l’uomo per il reato di atti persecutori in danno di una donna. Nei confronti dello stesso, nell’aprile 2021, l’autorità giudiziaria aveva già applicato la misura meno afflittiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Successivamente l’arrestato si era reso responsabile di numerose violazioni degli obblighi, appostandosi in diverse occasioni sotto l’abitazione della vittima, seguendola anche sul luogo di lavoro ed ossessionandola con messaggi minatori ed ingiuriosi, che induceva a richiedere e ad ottenere dall’autorità giudiziaria la misura più grave degli arresti domiciliari, a cui il 28enne veniva sottoposto.