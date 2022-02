Terra dei fuochi: nuovi controlli e sequestri da parte dell'esercito Controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti

Controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali da parte dell'Esercito nel casertano in concorso con le altre forze dell’ordine. Ispezionate diverse attività, di cui due sequestrate, a cui sono state elevate complessivamente quasi 60.000 euro di sanzioni amministrative. Identificate 21 persone, di cui due denunciate e tre sanzionate, sequestrati 560 metri cubi di rifiuti e un’area di 1280 metri quadri. Nell'operazione "Terra dei fuochi" impiegati 13 equipaggi per un totale di 30 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano e dalle forze di polizia.