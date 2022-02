Terrore nel casertano: famiglia sequestrata in casa e derubata da balordi Notte da incubo a Macerata Campania

Notte di terrore nel casertano. Una famiglia è stata svegliata nel cuore della notte da una banda di balordi, sequestrata in casa, chiusa in una stanza e derubata di soldi e preziosi. E' successo a Macerata Campania in via Elena. I malviventi hanno portato via tutto ciò che di valore vi era nell'abitazione. E' stata una notte da incubo per i malcapitati. Quando sono arrivati i delinquenti, marito, moglie e figli stavano dormendo. Solo dopo l'accaduto sono riusciti ad allertare le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.