Maxi operazione dei carabinieri nel casertano con epicentro a Piedimonte Matese Decine di pattuglie in azione, unità cinofile, elicottero e vigili del fuoco

Maxi operazione dei carabinieri nel casertano con epicentro a Piedimonte Matese. Controlli e perquisizioni dalla notte scorsa nella zona delle palazzini Iacp del quartiere Sepicciano a Piemonte Matese.Decine di pattuglie in azione con il supporto dell'unità cinofila e di un elicottero. In ausilio ai militari anche i vigili del fuoco del locale distaccamento. Non si conoscono ancora gli esiti del blitz.