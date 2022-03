Ancora tre decessi per Covid nel casertano Le ultime vittime a Bellona, Capriati al Volturno e Caserta

Ancora tre decessi per Covid nel casertano. Le ultime vittime a Bellona, Capriati al Volturno e Caserta. In calo invece i contagi come ogni week end. Se ne contano 233 su soli 1722 i tamponi processati. 330 sono invece gli ultimi guariti. Persone positive attuali in tutta la provincia di Caserta 12724.

In sintesi: nel primo giorno di zona bianca della Campania continua a scendere progressivamente il numero dei positivi a fronte di una diminuzione di tamponi, pochi come capita sempre dopo il giorno festivo, così come prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Ma risale il dato relativo decessi: sono 21, di cui sei risalenti ai giorni precedenti, rispetto ai cinque di sabato complessivi di domenica.