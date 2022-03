Nel casertano il Covid continua purtroppo ad uccidere Sei le vittime nelle ultime ore in provincia

Ci sono altre sei vittime da aggiungere purtroppo nel lungo e interminabile elenco di morti per Covid in provincia di Caserta. Non ce l'hanno fatta a sconfiggere il virus sei persone residenti a Mondragone, Orta di Atella, San Cipriano d'Aversa, San Nicola la Strada, San Prisco, Sant’Angelo d’Alife. In netto calo invece i contagi: 689 su 5840 tamponi processati. Tasso di positività pari all’11,80%.

Aversa, Marcianise, Maddaloni, Caserta, Orta di Atella, San Nicola la Strada, San Prisco, Trentola Ducenta le località dove si sono avuti più contagi.