Gazebo della polizia per la difesa dei diritti delle donne Giornata internazionale della donna. Ecco Caserta

Martedì 8 marzo 2022, “Giornata internazionale della Donna”, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, allestirà un gazebo in questa piazza Dante dalle 9 alle 13, per offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche e psicologiche.

Nell’occasione è prevista la partecipazione di una equipe multidisciplinare, composta da personale specializzato della Polizia di Stato, dei centri antiviolenza e di enti od associazioni presenti sul territorio, disponibili a colloqui interpersonali per illustrare gli strumenti di legge e di sostegno relativi all’attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, ? affinché chi ne è vittima trovi la forza ed il coraggio per denunciare. In questa circostanza sarà distribuito un volantino pieghevole informativo.