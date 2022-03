Droga, maxi retata in Campania tra Napoli e Caserta: 40 arresti Operazione dei carabinieri coordinata dalla Dda

I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di 40 persone, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, svolte tra aprile 2017 e aprile 2018, hanno consentito di far luce su un traffico di droga, prevalentemente cocaina, da destinare a piazze di spaccio nella provincia di Caserta e di Napoli.

In particolare, è stata delineata l'esistenza di tre diversi sodalizi criminali: uno operante nei comuni di Maddaloni, Santa Maria a Vico, Cervino e Recale (in provincia di Caserta), uno con base logistica nel Parco Verde di Caivano ed operante nei comuni di Caivano, Cardito e Crispano (in provincia di Napoli), uno operante nei territori dei comuni di Marcianise, Capodrise, Portico di Caserta e Macerata Campania.