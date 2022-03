Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel mirino della polizia L'inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. E' di questo che dovrà rispondere un uomo di Caserta. La polizia ha eseguito una misura cautelare, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale procura della repubblica, nei suoi confronti. Disposta la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo della somma di 1.000 euro a suo carico. Il provvedimento è stato emesso in quanto, all'esito di indagini dirette dalla procura e svolte dalla squadra mobile della questura di Caserta, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato per diverse condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, consumate a Caserta tra il gennaio del 2020 ed il marzo del 2021. Il gip del tribunale casertano ha emesso l'ordinanza con la quale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità dell'indagato.