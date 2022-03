Quattro auto date alle fiamme nei pressi di un bar Fondamentale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti nella notte ad Orta di Atella, nel Casertano, per un incendio di autovetture in via Bugnano, nei pressi di un bar. Sul posto i vigili hanno trovato quattro automobili incendiate e completamente avvolte dalle fiamme, con il rogo che stava per propagarsi ad ulteriori autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto e' dovuta intervenire anche un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando per dare supporto alle squadre sul posto. Le fiamme sono state spente ma notevoli sono stati i disagi per i residenti con il fumo denso e acre che ha invaso tutta la zona. Sul posto anche anche Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini