Aveva con sé 90 carte di credito: arrestato Beccato un 53enne della provincia di Caserta: rubava soldi dai conti di ignari correntisti

È stato trovato in possesso di 90 carte di pagamento, che utilizzava indebitamente, e migliaia di euro sottratti dai conti correnti di ignari titolari: per questo un 53enne della provincia di Caserta è stato arrestato dai carabinieri di Firenze. I militari sono stati allertati dai dipendenti della filiale di una banca in viale Europa, perché insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo che, a più riprese, stava effettuando prelievi contanti allo sportello Atm. I carabinieri hanno fermato il 53enne mentre usciva dalla banca, sorprendendolo in possesso di 90 carte di debito e di credito intestate ad altrettante persone e di 7.620 euro contanti sottratti dai conti correnti collegati alle carte rinvenute, di ignari titolari. Circa 2.000 euro di contanti sono stati già restituiti ad una delle numerose vittime. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Firenze Sollicciano.