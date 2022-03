Ladri senza scrupoli entrano di notte nelle case: torna la paura E' di nuovo allarme

Hanno fatto irruzione in piena notte in diverse abitazioni facendo razzia di tutto. Colpi ben studiati con ogni probabilità grazie alla complicitità di un palo. Ad essere presa di mira questa volta è stata la frazione Roccavecchia di Pratella in provincia di Caserta. I malviventi sono riusciti a portare via attrezzi agricoli ma anche e soprattutto prodotti alimentari dopo aver svuotato dispense. Denunciato anche il furto di un'auto. Comprensibile la paura da parte dei residenti dopo questa ennesima azione malavitosa. Indagini in corso da parte del carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto. Un fenomeno quello dei furti nelle abitazioni in ripresa in tutta la Campania, dove si ruba soprattutto per fame.