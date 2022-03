Banda del buco in azione nel casertano: rubato l'incasso delle slot Nel mirino dei malviventi il punto Snai di Capua

Hanno praticato un foro e si sono introdotti all'interno di un'attività commerciale. Nel mirino dei malviventi il punto Snai di Capua nel casertano. E' successo in piena notte. Almeno tre i malviventi entrati in azione. La struttura affaccia su un terreno incolto, da dove la banda è poi fuggita con il bottino, ancora in via di quantificazione. I ladri hanno tentato anche di portare via alcune slot abbandonate, non riuscendo però nel loro intento. La scoperta è stata fatta all'apertura del locale dal proprietario. Indagini in corso da parte dei carabinieri.