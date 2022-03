Aggredisce violentemente la moglie davanti ai poliziotti e al figlio minore Un'ennesima storia di maltrattamenti che solo per un soffio non è sfociata in tragedia

Aggredisce violentemente la moglie davanti ai poliziotti e sotto gli occhi del figlioletto. Un'ennesima storia di maltrattamenti che solo per un soffio non è sfociata in tragedia. E' accaduto nel casertano. La richiesta di aiuto al 113 è arrivata direttamente dalla donna in preda al terrore. Minacciata di morte è riuscita a sottrarsi alla furia del marito. E' stata alla fine soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in ospedale per ricevere le relative cure mediche. L'uomo invece, arrestato e condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della magistratura.