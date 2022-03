Covid: contagi sempre elevati e c'è un nuovo decesso Sale il livello di allarme in provincia di Caserta

Sale il livello di allarme in provincia di Caserta. 1476 i nuovi casi casi positivi nelle ultime ore e un nuovo decesso. Si tratta di una persona di Capodrise che non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus. 7156 i tamponi processati. Tasso di positività pari al 20,63%. I positivi attuali sono 15006. E nel giorno del ricordo delle vittime della pandemia, Caserta commemora i suoi 1640 morti. Dal sindaco Carlo Marino agli altri primi cittadini dell'intera provincia il cordoglio alle tante famiglie che hanno perso i propri cari, in molti casi senza neppure la possibilità di poterli piangere nelle proprie case ed accompagnarli nei cimiteri. Un dramma nel dramma, tra il dolore e la solitudine.