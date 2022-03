Pauroso schianto in autostrada, carambola di auto: sei feriti L'incidente tra Caserta nord e Santa Maria Capua Vetere

Sull'A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, all'altezza del km 730, a causa di un incidente che ha visto coinvolte 4 auto. A causa dell'incidente, in cui tre persone sono rimaste ferite, è stato necessario chiudere il tratto per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale della direzione 6º tronco di Cassino di autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico scorre sulle corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico. I feriti fortunatamente tutti non gravi sono stati trasportati negli ospedali di Aversa, Caserta e Marcianise.