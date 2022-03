Boom di contagi a Caserta e Marcianise: niente più covid free in provincia Ben 8.805 casi solo negli ultimi 8 giorni in terra di lavoro

Non ci sono più covid free in provincia di Caserta, i contagi sono in aumento ovunque in terra di lavoro. Caserta e Marcianise le città da bollino rosso. Gli attuali pazienti monitorato dall'Asl sono 15.422. Ben 8.805 casi solo negli ultimi 8 giorni. E' quanto si evince dall'ultimo report dell'Asl. Situazione che sembra essere sfuggita nuovamente di mano. Tra i comuni dove esistono maggiori rischi, vi sono anche Aversa (768), Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada, Orta di Atella, Trentola Ducenta, Lusciano, Mondragone. Sono rallentati i decessi rispetto ai numeri elevati di qualche settimana fa. Se ne contano 6 in totale negli ultimi sette giorni.