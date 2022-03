Rapinato da una banda di malviventi mentre va a versare l'incasso in banca Brutta disavventura per un imprenditore casertano

Hanno calcolato tutto nei minimi dettagli e chi ha agito probabilmente sapeva tutto alla perfezione, forse, (particolare questo sul quale stanno lavorando gli inquirenti), informati da una spia. Sta di fatto che un imprenditore è stato raggiunto e bloccato da una banda di rapinatori, proprio mentre si stava recando a depositare denaro in banca. Era alla guida della sua auto, quando si sono avvicinati i banditi, a mano armata. Hanno sfondato il finestrino e si sono impossessati di una valigetta contenente contanti ed assegni. Un bottino ingente, pari ad oltre 43mila euro.

E' successo in pieno centro a Caserta. Alla vittima non è rimasto altro che denunciare l'accaduto alla polizia. Indagini sono in corso per acciuffare la banda. Preziose potrebbero essere le telecamere del sistema di videosorveglianza privata collocate nella zona.