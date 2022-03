"Nessuna minaccia potrà mai spegnere la voce libera sua e dei giornali" Lettera intimidatoria a Maria Bertone, Sgambato a sostegno della direttrice di Cronache

“Le minacce di morte rivolte, in una lettera di un boss della camorra, alla direttrice dei quotidiani Cronache di Napoli e Cronache di Caserta sono gravi e dimostrano quanto sia importante tenere sempre alta l’attenzione sui fenomeni criminali in un territorio come il nostro.

Solidarietà e vicinanza a Maria Bertone, sicura che nessuna minaccia potrà mai spegnere la voce libera sua e dei giornali che dirige, nè fermare la voglia di riscatto e di liberazione di Terra di Lavoro e del napoletano dalla cappa del crimine organizzato”.

Lo afferma Camilla Sgambato, componente della direzione nazionale del Pd e presidente provinciale del partito.