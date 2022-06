Cade dal tetto mentre esegue lavori di manutenzione: non ce l'ha fatta Luigi Ancora una tragica morte bianca in Campania

Non ce l'ha fatta Luigi De Rosa. L'idraulico casertano, era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi lesioni riportate a causa del terribile volo dal tetto della sua abitazione mentre stava eseguendo opere di manutenzione. Dopo due giorni di coma, il suo cuore si è fermato. 51 anni, Luigi era residente a Macerata Campania, luogo in cui è avvenuta la tragedia. Stava posizionando la guaina sulla sommità della struttura quando per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da spingere i medici a trasferirlo con urgenza in codice rosso a Napoli. In lutto la comunità casertana. L'uomo lascia la moglie e due figli. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Martino Vescovo gli verrà rivolto l'ultimo saluto.