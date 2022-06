La madre peggiora e il figlio picchia il medico in ospedale Ancora una storia di violenza in Campania ai danni del personale sanitario

Ennesima aggressione al personale sanitario all’interno dell’ospedale Moscati di Aversa. Un medico stato aggredito, prima verbalmente, poi fisicamente, dal figlio di una paziente ricoverata presso il reparto di medicina della struttura aversana.

L’uomo ha reagito in maniera violenta e inconsulta alla notizia dell’aggravamento delle condizioni di sua madre e delle ipotesi, esplicitata dal medico, della possibilità di continuare le cure a domicilio. Il figlio ha iniziato prima a prendere a calci la porta del reparto, per poi colpire anche il medico e gli operatori della sicurezza.

Per Giuseppe Alviti presidente nazionale associazione guardie particolari giurate è giunta l'ora di affiancare alle guardie giurate in servizio unità dell'esercito in antisommossa prima che ci scappi il morto.