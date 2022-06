Esplode una bombola del gas: paura nel casertano I vigili del fuoco hanno evitato il peggio

Un boato in pieno giorno e la paura. Si è temuto davverto il peggio in un vicolo di Portico di Caserta a causa della improvvisa esplosione di una bombola di gas. E' successo tutto in pochi minuti. A provocare la violenta esplosione le temperature elevete di queste ore. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area al fine di evitare conseguenze ancora più gravi e una possibile nuova esplosione