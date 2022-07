Covid: oltre 10mila persone positive nel casertano Contagi decisamente in aumento in questo avvio d'estate

Sono oltre 10mila le persone attualmente positive in provincia di Caserta. Contagi decisamente in aumento in questo avvio d'estate. Il virus torna a fare paura. Sono pochissimi i comuni attualmente 'Covid free': Ciorlano, Letino e Valle Agricola. E' quanto emerge dall'ultimo report ufficiale dell’Asl di Caserta. Le comunità da bollino rosso, maggiormente a rischio sono invece Caserta, Aversa, Marcianise, Orta di Atella 387, Santa Maria Capua Vetere 370, Maddaloni 328, Mondragone 304, Trentola Ducenta 283, San Nicola la Strada 263, Sant'Arpino 208. No si segnalano decessi nelle ultime ore.