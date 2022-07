Malore nei campi: muore bracciante agricolo albanese nel casertano La magistratura apre un'inchiesta

Era intento a lavorare nei campi, in un'azienda agricola quando improvvisamente si è accasciato al suolo ed è morto. La tragedia a Falciano del Massico nel casertano. A perdere la vita un operaio di nazionalità albanese di soli 20 anni. A provocare il decesso con ogni probabilità il gran caldo. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La salma del giovane bracciante agricolo è stata trasferita in obitorio a Caserta per gli accertamenti medico legali. Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Mondragone.