Terrore in gioielleria, rapinatori spuntano dal pavimento come in un film Titolate e cliente immobilizzati, ammanettati e minacciati di morte dai malviventi

E' accaduto in pieno giorno e in maniera rocambolesca, come in un film. Vittima dell'ennesima rapina in Campania, il titolare di una gioielleria, nel casertano. Ore dieci del mattino, in pieno giorno. I malviventi spuntano all'improvviso e senza scrupoli dal pavimento dopo essersi intrufolati da un cunicolo. Conoscevano tutto alla perfezione. Un colpo evidentemente già studiato da tempo quello messo a segno ad Aversa. La settimana scorsa il titolare aveva avvertito proprio dei rumori provenire dal muro ma non ci aveva dato molto importanza. All'interno della gioielleria insieme al titolare, al momento dell'irruzione, minacciato di morte anche un cliente. Sono stati entrambi immobilizzati ed ammanettati. Dopo aver fatto razzia di preziosi e gioielli i rapinatori sono scappati via. Indagini sono in corso da parte della polizia.