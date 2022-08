Imprenditore gambizzato, giallo nel Casertano: non aveva pagato il pizzo? Il ferimento questa mattina a Mondragone, la vittima ha 51 anni. Indagano i carabinieri

Un piccolo imprenditore di 51 anni e' stato ferito a colpi di arma da fuoco questa mattina a Mondragone, nel Casertano.

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Mondragone, il cinquantunenne, che era in strada, e' stato avvicinato da un uomo che gli ha sparato a distanza ravvicinata, colpendolo alle gambe. L'imprenditore e' stato portato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande, dove e' ricoverato ma non in pericolo di vita.

I militari dell'Arma scavano nella vita privata e professionale della vittima e su una eventuale presenza di complici dell'aggressore.