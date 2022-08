Travolta da un'auto sotto gli occhi di un suo amico: non ce l'ha fatta Sara Dolore a Cellole in provincia di Caserta

Dolore a Cellole in provincia di Caserta. La speranza purtroppo è finita. Non ce l'ha fatta Sara Sorgente, la 33enne travolta da un'auto mentre stava attraversando la statale Appia, a Scauri. Alla guida della vettura un 41enne di Minturno, in un primo momento dileguatosi in preda allo spavento. Fu poi denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, ma ora alla luce della morte di Sara, rischia di dover rispondere del reato di omicidio stradale. Dodici giorni di agonia per Sara e oggi il suo cuore ha cessato di battere per sempre nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina nel quale era stata ricoverata dopo l'incidente e le prime cure prestate. Lievi ferite per l'amico di Sara, ancora sotto sotto shock.