Furto pesante in un'abitazione e spari durante la fuga Bande di malviventi in azione nel casertano

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, dopo aver calcolato tutto alla perfezione per fare irruzione all'interno di un'abitazione ed impossessarsi di oro e denaro. E' successo a Mondragone nel casertano. A lanciare l'allarme quando ormai era già troppo tardi, sono stati alcuni vicini che hanno allertato i carabinieri. Durante la fuga rocambolesca, c'è chi ha udito anche colpi di pistola in aria. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.