Sangue sulle strade: incidente mortale nel casertano Nulla da fare per un uomo di 65 anni. Ferita gravemente una donna

Venerdì di sangue nel casertano. E' di un morto e un ferito gravissimo il triste bilancio di un tragico incidente. Lo scontro frontale ha visto coinvolte due autovetture. E' successo lungo la statale Appia al km 5+800 dinanzi all'istituto di reclusione Francesco Uccella nel comune di San Tammaro non molto distante dallo Stir dove hanno impattato frontalmente una Fiat Panda ed una Peugeot 206. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche alcuni agenti della polizia penitenziaria in servizio nella vicina casa circondariale, ma a nulla è valso ogni tentativo disperato di rianimare il 65enne alla guida della fiat panda, purtroppo deceduto. Ferita gravemente una donna attualmente in prognosi riservata.