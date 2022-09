Bambino travolto da un'auto in sella alla sua bici: paura a Mondragone Tragedia sfiorata nel casertano

Era in sella alla sua bicicletta, quando improvvisamente è stato travolto da un'auto. E' successo a Mondragone in provincia di Caserta, in via degli Oleandri a Mondragone. Vittima dell'incidente che poteva avere davvero conseguenze drammatiche, un bambino di 12 anni. L'uomo alla guida della vettura, visibilmente spaventato, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Fortunatamente l'impatto non ha avuto gravi conseguenze ma solo tanto spavento. Il dodicenne è stato trasportato dai sanitari del 112 alla clinica Pineta Grande. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.