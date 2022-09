Giudice donna si uccide con un colpo di pistola: tragedia nel casertano Una scena terrificante quella che si è presentata ai loro occhi dei carabinieri

Sono stati i vicini di casa ad udire lo sparo e ad allertare subito i soccorsi, purtroppo senza alcun esito. A terra nella sua abitazione il corpo privo di vita di una donna di 47 anni, giudice in servizio al tribunale di Napoli, settore civile, originaria del casertano. La tragedia è avvenuta in pieno centro ad Aversa. Sono stati i carabinieri a fare la triste scoperta. Una scena terrificante quella che si è presentata ai loro occhi. Una notizia tristissima che sconvolto l'intera comunità. Una donna esemplare, dalle grandi doti umane e professionali. Solidarietà intorno ai familiari, persone molto stimane, in questo momento di grande dolore e sofferenza.