Minore adescato da sconosciuti davanti alla chiesa nel casertano: si indaga Un episodio inquietante sul quale stanno facendo piena luce i carabinieri

Un minore sarebbe stato adescato da due uomini davanti alla chiesa Santa Maria della Pietà a San Nicola la Strada in circostanze ancora poco chiare. E' stato lo stesso ragazzino, dopo essersi liberato dai malintenzionati a raccontare tutto ai genitori e successivamente ai carabinieri. E' caccia ad una Mercedes classe B grigia. Indagini in corso per fare piena luce sull'inquietante episodio. Stesso episodio sarebbe avvenuto anche a Capodrise ai danni di persone anziane. Gli inquirenti sono sulle tracce di due uomini di circa 40 anni sembrerebbe con accento locale.