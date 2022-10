Covid nel casertano: oltre 2700 persone monitorate dall'Asl, tregua sui decessi Non si registrano vittime ma resta altissimo il tasso di positività in provincia

Non si registrano vittime ma resta altissimo il tasso di positività in provincia di Caserta. Secondo gli ultimi dati diramati dall'Asl l'incidenz si attesta al 13,17%. Un dato che evidenzia come la pandemia sia ancora galoppante. Nelle ultime 24 ore sono stati 271 i casi positivi su 2058 tamponi analizzati, tra quelli molecolari e antigenici. 246 sono invece le persone guarite. 2744 in totale le persone attualmente monitorate.

Questo l'elenco dei nuovi contagi in tutta la provincia di Caserta: Alife (4), Alvignano (3), Aversa (11), Bellona (6), Caianello, Caiazzo (4), Calvi Risorta (3), Camigliano, Cancello ed Arnone (3), Capodrise (3), Capua (8), Carinaro (2), Carinola (2), Casagiove (7), Casal di Principe (7), Casaluce (4), Casapesenna (2), Casapulla (2), Caserta (20), Castel Campagnano, Castel Volturno (5), Cellole (3), Cesa, Conca della Campania (2), Curti (3), Dragoni, Formicola (2), Frignano, Galluccio, Grazzanise, Gricignano (2), Lusciano (2), Macerata (2), Maddaloni (4), Marcianise (14), Marzano, Mignano Monte Lungo (2), Mondragone (2), Orta di Atella (5), Parete (2), Pastorano (6), Piedimonte Matese (6), Pietravairano, Pignataro Maggiore (2), Portico di Caserta (3), Prata Sannita, Pratella (2), Presenzano (5), Raviscanina (2), Recale (2), Riardo, Roccamonfina (3), Ruviano, San Cipriano (4), San Felice a Cancello (4), San Marcellino (4), San Marco Evangelista, San Nicola la Strada (3), San Pietro Infine (2), San Potito, San Prisco (6), San Tammaro, Santa Maria a Vico (5), Santa Maria Capua Vetere (14), Sessa Aurunca (6), Sparanise (7), Succivo (6), Teano (12), Teverola (3), Trentola Ducenta (2), Vairano (2), Valle di Maddaloni, Villa Literno, Vitulazio.