Finte nozze: presa anche fidanzata di un calciatore La 25enne era finita ai domiciliari perché beccata in possesso di droga col fidanzato

Figura anche una 25enne tra le 18 persone arrestate dai carabinieri di Caserta nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli che ha consentito di sgominare un'associazione per delinquere che favoriva, attraverso finti matrimoni, l'ingresso e la permanenza sul territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. Per la donna, nata a Napoli, il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel giugno della scorso anno era stata arrestata insieme con un calciatore napoletano che ha giocato nelle fila di alcune squadre di calcio di serie D e Eccellenza a Zurigo: nelle loro valigie, infatti, le forze dell'ordine scoprirono dell'eroina, ben 20 chilogrammi, che erano destinati in Olanda.