Cerca di salvare il cane ma cade nel fiume: entrambi salvati dai Carabinieri Accaduto nel Casertano: stava tentando di salvare il suo setter, ma non riusciva più a risalire

Nel tentativo di salvare il suo setter, cade anche lui nel fiume senza riuscire a risalirne la sponda. Per fortuna un carabiniere in pensione, che abita in zona, sente le sue urla e allerta i militari. E' accaduto nel Casertano dove alla fine sono stati tratti in salvo sia il cane che il padrone. L'allarme è scattato ieri pomeriggio, in località campo di volo di Piana di Monte. Un 51enne di Maddaloni ha visto il suo cane in difficoltà, in acqua, e nel tentativo di aiutarlo è scivolato anche lui. Sono stati i carabinieri della Stazione di Ruviano, ad individuare sia l'uomo che il cane riuscendo a trarli in salvo con l'aiuto del personale della protezione civile e dei Vigili del Fuoco di Caserta, anche loro giunti sul posto.