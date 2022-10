Droga e spaccio: arrestato 18enne nel casertano E' stato trovato a bordo di un'auto, come passeggero nonostante sottoposto all'obbligo di dimora

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato per questo motivo un 18enne del luogo.

Il giovane, in violazione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Santa Maria Capua Vetere, cui era sottoposto, è stato fermato e perquisito nel territorio del comune di Casapulla mentre era passeggero a bordo di un’autovettura.

I militari lo hanno trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente 19,28 grammi di hashish e 9 involucri in cellophane contenenti 3,65 grammi di cocaina. Erano nascosti negli indumenti intimi.

La perquisizione è stata poi estesa al suo domicilio. In una cantina di pertinenza della sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestri 3 involucri contenenti 70,49 grammi di cocaina e 5 involucri con 99,14 grammi di crack. E' ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.