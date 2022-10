Sbanda e si schianta alla guida di un'auto: incidente mortale nel casertano Nulla da fare per un uomo di 36 anni di Caserta

Ha perso improvvisamente il controllo della vettura ed è rimasto vittima di un terribile schianto che non gli ha dato scampo. Nulla da fare per un 36enne di Caserta. Il tragico incidente si è verificato lungo la strada sannitica in località Pascarola, tra Caivano e Marcianise. Una sola autovettura coinvolta con a bordo l'autista ed altre due persone, rimaste ferite. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Ma quando le ambulanze sono giunte sul posto, non c'era ormai più nulla da fare.