Giostrine danneggiate e pericolose in villa: arriva la polizia municipale Strutture bloccate per motivi di sicurezza

Giostrine danneggiate nella villetta Padre Pio a Caserta, dove si è reso necessario l'intervento della polizia municipale. Gli agenti dopo alcune segnalazioni, sono prontamente intervenuti e hanno bloccato e quindi vietato per motivi di sicurezza l'accesso alle varie struttute utilizzate evidentemente non solo da bambini. Motivo questo per il quale risultano essere danneggiate in più punti. L'interdizione riguarda almeno metà della struttura, utilizzate soprattutto durante i fine settimana da bande di ragazzi in preda ai fumi dell'alcol. Sollecitata una maggiore vigilanza per evitare che attrezzature del genere e arredo urbano possano subire continuamente danni.