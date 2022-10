Droga e spaccio nel casertano: due arresti da parte della polizia In azione gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

Droga e spaccio nel casertano, polizia impegnata in due distinte operazioni. In azione gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

Il primo intervento a Portico di Caserta, in via Piccirillo

la squadra giudiziaria ha arrestato un 21enne albanese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sequestrati 226,10 grammi di cocaina oltre la somma di 2310 euro suddivisa in banconote da piccolo taglio. Rinvenuti inoltre due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento. Parte dello stupefacente era posto in bustine di cellophane da 100 grammi e 50 grammi occultate in un vano ricavato sul fondo del forno. Quaranta dosi invece già erano state suddivise e pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio.

Il secondo intervento in via Simoncelli

La squadra volante ha ammanettato per reingresso illegale in territorio italiano a seguito di espulsione un 28enne albanese in attesa ora di giudizio direttissimo.