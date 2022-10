Armi e droga, operazione dei carabinieri nel casertano: sequestri e denunce Maxi retata a Casal di Principe, a Cancello ed Arnone

Un 48enne di Cancello ed Arnone e un 50enne di Casal di Principe in provincia di Caserta sono stati denunciati dai carabinieri per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

Un 38enne inoltre dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi poiché trovato in possesso di 1033 cartucce di diversa grammatura di cui una artigianale a palla singola e di una patente di guida falsa.

Ed infine una 19enne albanese domiciliata in Cancello ed Arnone è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perchè trovata in possesso di 4 dosi di eroina per un peso complessivo di 3 grammi nonchè di materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Controllati 21 veicoli, 9 persone ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada con ritiro di una patente di guida.