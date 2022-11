Covid: secondo decesso in poche ore nel casertano: cresce l'allarme Dopo Casagiove ancora un'altra vittima in provincia, questa volta a Maddaloni

Dopo Casagiove ancora un'altra vittima in provincia di Caserta dove il Covid torna prepotentemente ad uccidere. L'ultimo decesso a Maddaloni, dove non ce l'ha fatta un paziente ricoverato in ospedale. E' quanto ufficializzato dall'Asl.

L'ultimo bollettino dell'Asl restituisce questi numeri: positivi attuali 2343. Sono invece 145 i nuovi guariti, 77 gli ultimi positivi registrati su 762 tamponi processati.

I nuovi positivi: ad Alvignano, Arienzo, Aversa, Bellona , Capodrise, Casagiove, Caserta, Frignano, Giano Vetusto, Grazzanise, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio.