Incidente sul lavoro nel casertano: operaio precipita da un capannone e muore La tragedia è avvenuta a Casal di Principe. Aperta un'inchiesta

Tragedia sul lavoro a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Un operaio 49enne di Cesa che stava lavorando per conto di un'impresa su un capannone industriale, per cause in corso di accertamento è precipitato al suolo da un'altezza di circa cinque metri. Stava effettuando sembrerebbe un sopralluogo quando il tetto ha ceduto improvvisamente provocandone la caduta purtroppo senza scampo.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Aversa, poi trasferito nell'azienda ospedaliera di Caserta. Una disperata corsa contro il tempo ma per il 49enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, dove è deceduto.

Le indagini

La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta.